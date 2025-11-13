油塘柏景峰示範單位暫錄3000參觀人次 預告有機會周末加推
撰文：蔡偉南
本周二開價、由信置（0083）、資本策略地產（0497）及港鐵（0066）合作發展的油塘通風樓住宅項目柏景峰 ONE PARK PLACE，今日（13日）公布最新部署，發展商預告有機會周末期間內加推，並開放一伙一房現樓示範單位參觀。
信和置業執行董事田兆源表示，昨日開放示範單位參觀，至今暫錄3,000個參觀人次，大多為年輕人及分支家庭客為主，有五成參觀人士來自九龍區，餘下為新界區及九龍區。田兆源又透露有多組買家擬買多過一伙收租，預告有機會周末期間內加推。
另他又指，首張價單有41伙一房戶，當中入場費由420餘萬至450餘萬元，首張價單全數一房低過460萬元。
採三合一露台、開放式廚房設計
發現商今日亦開放一伙一房現樓示範單位參觀，屬第3座28樓C8室，實用面積293平方呎，客飯廳呈長方形開即外接三合一露台，採開放式廚房設計，浴室冇窗屬黑廁，主人房有落地玻璃可增加採光。
