納米盤「幸薈」現樓示範單位曝光　多功能組合床變「閣樓」｜多圖

由益兆集團控股及俊和發展合作的長沙灣幸薈（SOYO SQUARE），於今日（13日）首度開放三伙現樓示範單位予媒體參觀，包括兩伙連傢俬開放式單位，及一伙兩房交樓標準單位。



是次開放的連傢俬現樓示位為22樓E室，實用面積223平方呎，屬開放式間隔，配備22平方呎露台及16平方呎工作平台，外望山景及城市街景。

多功能組合床形成「閣樓」設計

單位樓高約3.15米，垂直空間放置有多功能組合床，上層是寐區，長約2米、闊約1.9米；下層是書桌及衣櫃，樓梯級亦設儲物櫃桶。而浴室採用明廁設計，提升採光及空氣流通。

幸薈22樓E室

睡眠區可三邊落床 浴室為明廁

另一伙連傢俬示位位於22樓A室，實用面積237平方呎，亦為開放式間隔。單位客飯廳採用長型佈局，最長處長約5.25米、最闊處闊約2.3米，開則上以開放式廚房劃分功能區，通過擺放傢俬可製成客飯廳與睡眠區域。

睡眠區可三邊落床，單位左右兩側分別連接22平方呎露台及16平方呎工作平台，形成對流。另外，該單位浴室亦採用明廁設計。

幸薈22樓A室

兩間睡房均設窗戶

發展商另開放一伙清水交樓標準單位，位於22樓D室，實用面積309平方呎，採兩房間隔，配備22平方呎露台及16平方呎工作平台，間隔四正。每間睡房長約2.1米及闊約2米，且均設有窗戶。而浴室將洗手盤分隔成乾濕分離區域。

幸薈22樓D室

全盤95伙 最細單位僅135呎

幸薈（SOYO SQUARE）由住宅及基座商舖組成，合共提供95個單位，標準單位實用面積介乎177至309平方呎的單位，主打開放式戶型，佔全盤逾70%，亦有2房間隔及連平台或天台的特色單位。

幸薈最細單位為2樓C室，實用面積135平方呎，設有平台39平方呎，單位實用面積細過一個私家車位的面積。