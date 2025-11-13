納米盤長沙灣「幸薈」下周開價 定價參考區內一手現樓、二手樓盤
撰文：李煥好
出版：更新：
由益兆集團控股及俊和發展合作的長沙灣幸薈（SOYO SQUARE），於今日（13日）首度開放三伙現樓示範單位予媒體參觀。發展商表示，示位將於本周日開放予公眾參觀，最快下周開價及月內開售。
益兆集團控股銷售及營銷總監黃詩詠表示，項目查詢熱烈，當中以區內用家為主，但亦不乏看好區內租金的投資者。項目戶型以開放式單位為主，並包括少量兩房，料能同時滿足同區家庭客及投資者所需。
黃詩詠透露，項目最快下周開價，主要參考區內一手現樓及二手樓盤售價，並部署月內開售。
俊和物業發展控股物業發展高級經理潘燿基表示，項目將以現樓形式放售，並已取得入伙紙，可即買即住。是次開放的三伙示位將於周日開放予公眾參觀。
全盤95伙、七成開放式 最細單位僅135呎
幸薈（SOYO SQUARE）由住宅及基座商舖組成，合共提供95個單位，標準單位實用面積介乎177至309平方呎的單位，主打開放式戶型，佔全盤逾70%，亦有2房間隔及連平台或天台的特色單位。
幸薈最細單位為2樓C室，實用面積135平方呎，設有平台39平方呎，單位實用面積細過一個私家車位的面積。
長沙灣「幸薈」開放式戶佔7成 納米樓最細僅135呎｜挑戰龍床盤益兆、俊和長沙灣合作盤幸薈提供95伙 獲批入伙紙、擬月內現樓賣旅遊KOL小斯入市 豪擲約1.4億購海璇II特色戶 售價、呎價雙破頂「舖王」鄧成波家族5.52億放售旺角銀城廣場一籃子貨銀主散貨！恒生銀行「腰斬」3.21億沽環球大廈頂層 物業貶值56%屯門星堤四房900萬沽 上手14年帳蝕三球 同區街坊執平貨｜多圖