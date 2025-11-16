北映薈首批30伙招標單位沽清　套現1.1億、大手客「一客5食」

佳明集團（1271）旗下粉嶺北映薈Nexus Grand，周六招標首批單位，全數30伙沽清，連同車位合共套現約1.086億元，單位成交價介乎300.1萬至518.5萬元，實用面積呎價介乎10,953至13,541元。



佳明集團營業及市務總經理馮倩平表示，該盤獲得2組大手客分別「一客5食」及「一客4食」，分別涉資1,867.6萬及1,389.7萬元，合共涉資3,257.3萬元。成交單位當中最高呎價為18樓A室，實用面積279平方呎，1房間格，呎價高達13,541元。

負責項目獨家代表的美聯集團，其行政總裁(住宅)馬泰陽指，市場氣氛持續向好，有信心項目在首輪「一 Q清袋」理想銷售成績帶動下，新一輪的銷售表現可延續佳績，預期全年樓價有望錄得約5%的升幅，一手私宅成交量有望達至2萬宗水平。

設有住客會所及基座商業部份

粉嶺北映薈Nexus Grand設有兩層住客會所CLUBNEXUS，二樓設天際空中花園，提供寬闊綠化空間。另外，項目設有基座商業部份，總樓面面積約1,500平方呎，可容納4間商戶，部署日後開放招租。

佳明於五年前斥1.4億購入地盤

項目前身為粉嶺戲院，原由理想集團持有。佳明集團於2020年以1.4億元購入上述地盤，面積約6,781平方呎，地積比率5.32倍，可建一幢17層高商住樓宇，住宅樓面約34,338平方呎，商業面積約1,733平方呎。