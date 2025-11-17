周末新盤錄197伙按周升93% 　啟德海灣大手客逾5400萬買10伙一房

市場一手市場交回落，過去兩日（15日、16日）新盤市場共錄得約197伙成交，較上周的102宗升93%。由嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的啟德海灣周日賣108伙，當中包括78伙價單單位，餘下30伙以招標出售，據知項目即日沽出73伙，最大手買家逾5,400萬元買10伙一房。



黃金海灣·珀岸單日沽14宗吸金近1億

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·珀岸單日沽14宗，涉及2伙三房、3伙兩房連儲物室單位，以及9伙兩房單位成交，吸金近1億元。

當中三房成交為1A座21樓A室，屬三房連梗廚及工人房間隔，實用面積861平方呎，成交價1367.6萬元，呎價為15884元，另一間為1A座17樓 C室，屬三房連梗廚及儲物室，實用面積804平方呎，成交價1179.1萬元，呎價為14,665元。

屯門黃金海灣。

GRAND SEASONS 單日沽6宗 套現3752萬

會德豐地產發展的將軍澳日出康城GRAND SEASONS 單日連沽6宗，套現3,752萬元。涉及為一至兩房，售價價由506.5萬元至704.8萬元，當中最貴一伙為第1B座55樓C室，實用面積453平方呎，呎價約15,558元。SEASONS系列累售1572伙，套現逾98億元。