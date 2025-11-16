屯門帝濤灣企裝三房呎價僅「8字頭」 持貨四年照蝕290萬
撰文：李煥好
出版：更新：
樓市自高位跌近三成，部分早年高價入市的業主需蝕讓離場。屯門帝濤灣一伙三房單位，最新以760萬元連車位成交，呎價僅8,636元。原業主持貨4年，帳蝕290萬元，樓價近乎貶走三成。
世紀21天生置業營業董事鄭少坤表示，上述成交單位為帝濤灣10座高層A室，實用面積880平方呎，採三房間隔，座向西邊望山景。據悉，業主原叫價800萬元放盤。而買家為外區用家，心儀單位附企理裝修，雙方議價後，單位累減40萬元至760萬元連車位沽出，減幅5%，呎價8,636元。
放盤相片可見，單位內籠新凈企理，空間寬敞，全屋鋪木地板，大廳及睡房皆設玻璃幕牆。
↓↓帝濤灣10座高層A室↓↓
上手持貨4年 帳蝕250萬元
翻查資料，原業主於2021年8月以1,050萬元購入上述單位及車位，持貨4年至今轉售，帳面虧蝕290萬元，單位期內跌幅約27.6%。
