九龍塘歌和老街12號康和小築　遭清盤人委託招標、市值3.6億

市區豪宅地盤推出放售。世邦魏理仕承清盤人委託公開招標出售九龍塘歌和老街12號康和小築，截標日期為2026年1月29日（星期四）中午12時。是次物業將以現狀，部份連租約及部份交吉出售。按該物業市場估值3.6億元計算，重建地價約10,000元。



歌和老街12號位處根德道及歌和老街交界，位處根德道小山坡，兩面大單邊住宅地，可遠眺尖沙咀煙花景致。物業步行2分鐘已可到達九龍塘港鐵站，毗鄰香港城市大學、香港浸會大學、耀中國際學校及澳洲國際學校等。

地盤面積1.55萬呎、大花園前方有兩棵大洋杉

物業地盤面積達15,541平方呎，現狀為一座4層高的住宅建築，建於1966年，提供6個住宅單位及車庫，現有樓面面積約17,913平方呎。物業有一個大花園，前方有兩棵大洋杉。物業現址劃為「住宅（丙類）5」用地，根據城規會限制，重建地積比可達2.1倍，具重建潛力。

九龍塘歌和老街12號康和小築。（代理相片）

可建三層高洋房別墅

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事鮑珏鍵表示，若根據地契限制，歌和老街12號可在35呎之高限內蓋三層的洋房別墅項目。

近年九龍塘區內錄得數宗獨立地段買賣成交，包括2025年7月根德道15號獨立屋以約1.868億元成功售出，現有面積5,861平方呎，呎價為31,871元。

資料顯示，康和小築又名康和別墅，位於九龍塘歌和老街12號，入伙日期早於1966年3月，提供6個單位。康和別墅的實用面積由2,107至3,098平方呎。

九龍塘歌和老街12號康和小築。（代理相片）