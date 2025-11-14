何文田豪宅揸足9年都照蝕！天鑄三房套2230萬沽　上手慘輸過百萬

撰文：李煥好
何文田新晉豪宅再錄蝕讓。區內入伙約十年的屋苑天鑄，一伙三房套單位最新以2,230萬元易手，呎價約20,939元。原業主持貨9年，帳蝕98.7萬元或約4.2%。

利嘉閣地產聯席董事曾淑貞表示，上述成交單位為天鑄5座低層D室，實用面積約1,065平方呎，屬三房一套連士多房及工人套房間隔，望內園。

減價逾一成求售　低估價11萬

據瞭解，新買家為區內客，鍾情屋苑鄰近港鐵站，加上單位間隔合用，故隨即洽購。業主原開價2,500萬元，經雙方議價後，終減價270萬元至2,230萬元合理價成交，呎價約20,939元，減幅約10.8%。

另據恒生銀行網上物業估價，單位最新估價為2,241萬元，即該單位的成交價較估價低11萬元或約0.5%。

成交單位為天鑄5座低層D室的，實用面積約1,065平方呎，屬三房一套連士多房及工人套房間隔，望內園。（資料圖片 / 倫星揚攝）

上手買入9年　帳蝕近百萬離場

據悉，原業主於2016年以2,328.7萬元一手購入單位，持貨9年帳蝕98.7萬元，期內樓價跌幅約4.2%。

何文田豪宅天鑄。（資料圖片）
