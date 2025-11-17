四太梁安琪2800萬沽九龍站君臨天下三房　持貨21年升值三倍

市場出現名人沽貨個案。賭王何鴻燊四太梁安琪或相關人士持有的九龍站君臨天下一伙三房戶，以約2,800萬元沽出，梁安琪或相關人士持貨21年，帳面升值逾3.1倍。



據了解，上述單位為君臨天下2座中層F室，實用面積1,056平方呎，採三房一套連儲物室間隔，望內園，以約2,800萬元沽出，成交呎價26,515元。

2004年買入價680萬

原業主為四太梁安琪或相關人士，在2004年透過公司名義以680萬元一手購入單位，其後在2012年作內部轉讓，以最新成交價計算，該單位帳面升值2120萬元或逾3.1倍。

梁安琪。(公關提供)

值得留意，恒隆地產（0101）前執行董事﹑現為「四太」梁安琪旗下尚嘉控股行政總裁兼執行董事吳士元，在今年5月份以4,580萬元沽出九龍站君臨天下1個3房單位，持貨21年帳面賺3,366萬元。吳士元沽出的單位為屋苑2座高層A室，實用面積為1,061平方呎，屬3房單位，可望維港景。

吳士元於2004年﹑即擔任恒隆執行董事期間﹑連車位以1,214萬元，向發展商恒隆購入。據區內代理指出，早年吳士元購入單位一直用作收租，早前轉租為賣。