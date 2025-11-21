西沙SIERRA SEA 會所連園林148萬呎 設園林證婚、5大湖畔小屋

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA 開放會所予傳媒參觀。項目住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬平方呎，當中包括3大主題會所及4大特色地帶，共提供168項設施。



5大湖畔小屋 戶外證婚及私人宴會場地

會所設有5間湖畔主題小屋，在園林間打造人工湖 「The Mirror Lake 天空之鏡」，同時提供大型音樂噴泉，湖畔設有步道與觀景平台。當中5大湖畔小屋分別為以音樂、美食、Spa、山系露營風格為主題，同時有亦配備一系列專業廚房設備及設有廣闊私人草坪的空間，會所更設有舉行戶外證婚及私人宴會場地。

設多用途運動場、24小時恆動健身室

另外亦設有水上遊樂設施，當中包括約25米戶外動感訓練池、可用作水中健身體驗的藍湖池，而兒童水上玩樂池設有旋轉激流滑梯、傾盆水桶、造型噴泉及水槍炮台等設施，另亦設有大型按摩水池區。

運動設施方面，設多用途運動場設計適合籃球、羽毛球及匹克球等活動，同時有24小時恆動健身室，配備多款專業運動器材、重量訓練設備及人體運動機能評估系統等。

西沙SIERRA SEA 會所連園林148萬呎。（黃祐樺攝）

室內遊樂天地以森林為主題

亦有室內遊樂天地，以森林為主題，採用自然光及安全材質，設有閱讀、手作與互動娛樂區；樂園亦連接戶外的「松果樂園」，及毗鄰兩大宴會廳，可靈活分隔或打通使用，並接通戶外BBQ區。