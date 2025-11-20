西沙SIERRA SEA 2A期年底推　新地雷霆：追差價個案少不影響樓市

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA 2A及2B目前正申請預售文件，當中第2A期主打一至三房，共727伙，最快12月底會推出市場。



SIERRA SEA 1A（2）期獲批滿意紙

新地代理執行董事陳漢麟表示，SIERRA SEA 1A（2）期已經獲批滿意紙，將於短時間內向業主發信收樓，至於SIERRA SEA第1B期則料短時間內取得滿意紙。整個SIERRA SEA第一期尚餘39個頂層、花園或平台特色單位尚未沽出，預計將12月會以招標方式推出。

2A期共727伙 最快12月底推

新地代理總經理胡致遠表示，SIERRA SEA 2A及2B目前已申請預售文件，當中第2A期主打一至三房，共727伙，最快12月底會推出市場。

左起新地代理執行董事陳漢麟、新地副董事總經理雷霆、新地代理總經理胡致遠。

雷霆：追差價個案少不會影響樓市

新地副董事總經理雷霆表示，隨著近期新盤銷情不俗，市場氣氛轉好，加上賣地反應理想以及新盤庫存量減少，預計未來大部份新盤將不會採取以量先行策略，又預告SIERRA SEA 第二期有加價空間。

他又指，留意到近期有其他發展商向撻訂買家追差價，認為行家有它的處理手法，加上暫時追差價個案少，不會對樓市造成任何影響。