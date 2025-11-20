屯門緹岸樓價又再腰斬！開放式銀主盤196萬沽 六年狂輸49%
撰文：蔡偉南
出版：更新：
屯門緹岸（前稱恆大．珺瓏灣）再次錄得大蝕讓個案，屋苑一伙開放式銀主盤以196萬元沽出，較2019年買入價大幅貶值約49%。
據悉，上述單位為屯門緹岸第1期2A座低層H室，實用面積237平方呎，開放式間隔，屬銀主盤，新近以196萬元沽出，成交呎價8,270元。
2019年買入價381.3萬
原業主於2019年以約381.3萬元購入該單位，持貨約6年帳面貶值185.3萬元或約49%。
近兩個月6宗輸4成以上蝕讓個案
翻查代理成交資料，近兩個月該屋苑錄得至少6宗蝕讓個案，蝕幅介乎42%至50%，成交呎價均低於1萬元，呎價普遍介乎約8,300至9,500元。
