日本雜貨舖3COINS攻港！明年2月開第二分店　落戶葵芳新都會廣場

日本生活雜貨品牌3COINS今（20日）宣布，目標於2026年2月落戶葵芳新都會廣場，開設香港第二家分店。香港官方網店亦全面啟動，並推香港限定配色的「迷你相機」。



3COINS首間香港店舖，今年7月於銅鑼灣希慎廣場落成。YAICHI集團創始人及主席羅盛昌（Elmas Lou）表示，儘管面對充滿挑戰的經濟環境，但非常欣喜在香港消費者支持下，3COINS登陸香港僅僅七個月後，便能籌備開設葵芳新店，期待未來日子開設更多實體分店。

日本人氣雜貨店3COINS目標於2026年2月落戶葵芳新都會廣場，開設香港第二家分店。圖為銅鑼灣3COINS（廖雁雄攝）

推香港限定晨曦色迷你相機

3COINS更為香港市場訂製「迷你相機」作獨家發售，設香港專屬的「晨曦色」。另外由1月20至30日起， 推出「買168元送18元」優惠。顧客於單一交易中購買滿168元，即可免費獲贈店內價值18元產品乙件。

迷你相機設香港專屬「晨曦色」

首間香港店鋪位於銅鑼灣

3COINS 創立於 1994 年，總部位於日本大阪，目前於日本全國已拓展至 374 間門店，並成為日本零售市場中極具代表性的生活雜貨品牌。今年7月，3COINS於銅鑼灣希慎廣場開設首間香港店舖。