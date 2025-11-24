內地客至愛地區大插水！啟德Monaco一房蝕三成　呎價2.7萬變1.9萬

最受普通話拼音買家歡迎的啟德新發展區，近期站上蓋大型屋苑天璽．天錄得多宗二手短炒賺錢個案，不過同區啟德城一帶、數年前較早前銷售的半新盤，近期二手成交個案卻繼續大插水。區內半新盤Monaco出現兩宗二手蝕讓個案，蝕幅高達23%至30%。



最新成交個案包括Monaco 1期 2B座中高層C室，實用面積347平方呎，一房間隔，新近以656.8萬元沽出，成交呎價約18,928元。

2021年買入價935.2萬

原業主於2021年2月份，以935.2萬元買入上述單位，當時呎價高達26,951元。以最新成交價計算，該單位在過去4年多帳面貶值約30%。

MONACO

2023年買入價1138.5萬

至於另一宗則為Monaco One 1期2A座中高層E室，實用面積445平方呎，兩房間隔，新近以880萬元沽出，成交呎價約19,775元。

原業主於2023年7月份，以1,138.5萬元買入上述單位，當時呎價高達25,584元。以最新成交價計算，該單位在過去2年多帳面貶值約23%。

MONACO ONE。

值得留意，據地產代理資料，今年第三季，普通話拼音買家十大熱門入市地區包括啟德新區、康城、黃竹坑、西營盤、何文田、灣仔、深水埗、上環、兆康及大角嘴，合共錄得1,637宗成交，佔整體成交逾四成。

其中啟德表現最突出，錄得667宗買賣登記，總值達91億元；當中344宗以普通話拼音登記，佔比高達51%，成交金額逾50億元，較次位黃竹坑的38億元高出三成以上。報告解釋啟德吸引內地客主因是區內大多數是新樓，及一手供應選擇多，加上新盤定位中高端，配套逐步完善，近年成為非本地買家入市熱點，睇樓量持續活躍。