啟德天璽．天兩房戶1243萬沽　持貨一年帳面升值16%

啟德天璽．天新近錄得二手獲利個案，屋苑一伙兩房戶以1,243萬元沽出，原業主持貨不足一年，帳面獲利16%。



天璽．天18宗二手買賣成交全數獲利

中原地產啟德新區營業董事吳妙粧表示，天璽．天近月陸續收樓入伙，8月至今累積錄得18宗二手買賣成交，平均實用呎價27,320元，全屬獲利成交，最高賺幅可逾2成。

吳妙粧指，最新成交為天璽．天 5座低層A1室，實用面積501平方呎，採兩房一廁間隔，擁開放式廚房，單位座向南方，可享內園池景及開揚車站廣場景，最新以1,243萬元成交，呎價24810元。

2024年11月買入價1073.5萬

據了解，原業主於2024年11月以1,073.5萬元一手購入單位，持貨不足1年，收樓不久即成功沽出，現轉手帳面可獲利169.5萬元離場，單位升值16%。

啟德天璽．天。

四房戶3480萬沽、呎價3.8萬

中原地產吳妙粧續指，天璽．天6座高層A室，實用面積909平方呎，採四房套房連工人套房間隔，擁正南開揚都市景，成交價3,480萬元，折合實用呎價高達38,284元。原業主於2024年11月以3,126.1萬元一手入市該址，是次沽出單位帳面獲利353.9萬元離場，單位升值11%。

