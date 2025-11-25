內地客3.6億連購西半山寶峰兩伙豪宅

由泛海國際（0129）、資本策略（0497） 以及德祥地產（0199）發展的西半山豪宅項目寶峰High Peak，錄得大手內地客豪斥逾3.6億元連購兩伙的個案。



資料指，是次成交為西半山寶峰5樓A室，實用面積4,143平方呎，連1個車位以1.9億元易手，呎價45,860元。另一宗成交個案為寶峰地下A室，實用面積3,861平方呎，三房間隔，連1個車位以逾1.74億元易手，呎價45,270元。

60天成交期、提前付清樓價可獲756萬現金回贈

上述兩個單位的新買家姓陳，英文名字為國語拼音，料為內地客，透過兩間不同公司的名義入市。買家成交期約60日，並設有現金回贈條款，兩個單位如在於簽署正式買賣合約後30天内繳付樓價全數及完成該物業的買賣交易，可獲賣方送出756.25萬元提前付清樓價現金回贈。

西半山豪宅寶峰採用單幢式設計，樓高11層，共提供16伙，單位面積由3,775至7,263平方呎。