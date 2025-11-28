宏福苑五級火｜美聯捐150萬　受波及員工獲3萬應急錢、5天有薪假

大埔宏福苑於周三（26日）發生五級奪命大火，迄今死亡人數已達到128人。本地龍頭地產代理之一的美聯集團表示對此深表關注，希望盡企業社會責任，合共捐出150萬港元為有需要的人士作出支援。



美聯指出，昨日（11月27日）透過旗下的「美聯慈善基金」，捐出100萬港元予「救世軍」購買物資，並呼籲同事捐款及於有需要時前往捐血，短短一日已籌得金額達到50萬港元。同事所籌集得的善款將悉數捐贈予「香港明愛」，繼續為傷者及死者的家屬提供最適切的支援。

員工居所被波及 獲3萬應急錢、5天有薪假

火災影響無數家庭，美聯集團亦有員工被波及，集團特別向每位居住於宏福苑的同事，分別捐出3萬港元作為應急資金，並提供五天有薪假期，以便處理家中事務。

美聯表示，將持續關注事態發展，視乎需要隨時追加撥款，與各界攜手襄助有需要的人士。