宏福苑大火｜周末新盤錄71宗、按周跌3成　皓日沽6伙涉逾6055萬

【大埔/宏福苑/大火災/大埔宏福苑援助基金】大埔宏福苑上周三（26日）發生五級奪命大火，證實死亡人數增加至146人。各大發展商亦順延新盤銷售。過去兩日（29日、30日）新盤市場共錄得約71伙成交，較上周的101宗跌約三成。



九龍灣皓日連沽6伙 吸金逾6054.5萬

恒隆地產（0101）旗下九龍灣皓日周六連沽6伙，吸金逾6,054.5萬元。當中最貴一伙屬21樓A室，實用面積770平方呎，屬三房套連工作間連洗手間間隔，以1,372.73萬元，呎價約17,828元。

九龍灣皓日。

日出康城GRAND SEASONS三房套「樓王」1164.6萬沽

會德豐地產發展的將軍澳日出康城GRAND SEASONS過去兩日沽16伙。昨日沽出兩伙，吸金1,867.4萬元，涉及第1B座高層A室及第1B座高層C室，屬三房套工作間及洗手間及梗廚間隔，以及兩房連開放式廚房間隔。當中成交價分別為1,164.6萬元及702.8萬元，呎價16,265元及15,514元。至於，整個SEASONS系列開售至今，累售1,635伙，套現逾102億元。