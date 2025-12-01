將軍澳藍塘傲頂層天台戶678萬沽　罕有內置樓梯連天台　3年蝕兩球

入伙約七年的將軍澳藍塘傲，新近錄得兩房連天台特色戶成交個案，作價678萬元，較3年半前買入價帳面蝕讓兩球。



美聯物業將軍澳分行區域經理羅定康表示，上述成交單位為5座頂層連天台戶，實用面積約401平方呎，一房間隔，連天台251平方呎，罕有內置樓梯上天台，座向西方，外望開揚海景。

單位原以720萬元放盤，近期獲區內買家洽詢。買家心儀單位屬罕有放盤，內籠新淨企理，價格合意，故承接單位自住。雙方經議價，業主願意讓價42萬元，以678萬元成交，減幅約5.8%，呎價16,908元。

2022年買入價900萬

原業主於2022年3月以約900萬元購入上述單位，持貨近4年，是次轉手帳面虧蝕約222萬元，或約25%。