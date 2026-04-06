驗樓｜朗日峰獲89.5分　睡房門變形透光　門鎖、鎖舌板「鐵撞鐵」

嘉里建設（0683）旗下元朗南「朗日峰 FLORA」近期陸續通知業主收樓。記者偕驗樓師霍維德（Joe Sir）前往驗收一個中層兩房單位，實用面積407平方呎。雖然單位需要執修的地方有約40處，但整體問題不大，其中大門及睡房門較為嚴重，故單位最終獲89.5分。



朗日峰位於元朗南大棠路111號，周圍不見有大型商場，如果住戶需要購買日常用品，可以步行11分鐘至元朗千色匯。 至於交通方面，項目距離元朗大棠路輕鐵站亦要步行13分鐘，沿路則「無瓦遮頭」，但大廈門口有港鐵K66巴士至朗屏站，因此交通尚算方便。



門鎖與鎖舌板「鐵撞鐵」

經檢驗後，Joe Sir 未有發現單位有大問題，惟單位大門及睡房大門出現問題。其中單位大門框隔音條出現斷裂或密封不嚴，不排除會導致隔音效果下降。另外由於門鎖與鎖舌板調校失準，容易令到門鎖與鎖舌板會產生碰撞。

由於目前整幢大廈尚未完成入伙，氣壓尚未穩定，故暫時未出現該類情況，但當整座大廈氣壓穩定後，如有鄰居開關門時，室內及室外氣壓突然有變，就會出現門鎖與鎖舌板產生「鐵撞鐵」的碰撞聲， 從而引起嘭嘭的響聲。

加裝防撞膠粒可處理

面對上述問題，Joe Sir表示，通常只需要求發展商在大門位置的上中下加裝三至四粒防撞膠粒，或精細調校鎖舌板令到虛位減少則可緩解。至於，大門框漆面存在明顯修補色差與痕跡，由於屬視線水平，較易影響美觀，所以亦需做出輕微執修。不過，如果該類的色差及痕跡高於視線水平，則可選擇不用理會。

驗樓師霍維德（Joe Sir）。（梁鵬威攝）

睡房門扇彎曲變形 「躺平」可解決

另外，Joe Sir又發現單位睡房門扇下方存在明顯變形問題，主要是門扇向下彎曲，導致門體無法完全密合，關閉後可見縫隙透光，其透光程度足以放入一張八達通大細的卡片。

Joe Sir解釋， 由於單位樓低較高，睡房門扇高度達2.3米高於普通住宅門2米高度，加上可能受環境濕度等不同因素下會較易發生彎曲變形。Joe Sir指，一般而言發展商只要將門扇拆卸並「躺平」放數個月，門扇便會恢復平直後再重新使用。不過避免業主長期等待，可以要求發展商更換一道全新門扇。

門扇向下彎曲，導致門體無法完全密合，關閉後可見縫隙透光。（梁鵬威攝）

廚房櫃門鉸鏈調校不當 無法順利閉合

單位採開放式廚房設計，同時配備大量廚櫃以增加收納空間。撇除櫃身表面有花痕外，Joe Sir發現，有部分櫃門因鉸鏈調校不當，導致關閉後無法順利閉合，亦令緩衝功能減弱。同時因為鉸鏈調校不當，令到廚櫃飾面出現不水平的情況，因而影響外觀。Joe Sir表示，發展商只要輕微調較櫃門鉸鏈即可解決問題。

驗樓師霍維德（Joe Sir）。（梁鵬威攝）

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