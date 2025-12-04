11月五新盤預售樓花獲批、涉2125伙大增1.5倍　會地古洞快登場

地政總署公佈，11月份批出5份預售樓花個案，合共涉及2,125伙，較10月份的860伙，按月增加近1.5倍。當中會德豐地產旗下古洞24區第1及2期及港島南岸6A及6B期，合共4盤獲批預售，共1,398伙。



會地古洞24區第1及2期獲批 共涉781伙

會德豐地產位於古洞24區第1及2期獲批預售文件，共涉781伙，當中第1期涉及694伙，第2期涉及324伙，預計於2027年9月30日及12月30日落成，將為該區首個登場全新盤。

黃竹坑港島南岸6A及6B期涉617伙

另外，同系黃竹坑港島南岸6A及6B期亦獲批預售，共涉617伙，當中第6A期涉及463伙，第6B期涉及154伙，預計於2027年5月30日及11月30日落成。

整個古洞發展模擬圖；非古洞第24區住宅地。

新地SIERRA SEA 2A期獲批、727伙 最快12月底推出

另外，新地旗下西沙SIERRA SEA 2A期亦已獲批預售文件，涉及727伙。發展商早前表示第2A期主打一房至三房，最快12月底會推出市場。