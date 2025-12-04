永倫2.47億沽美國銀行中心、呎價1.78萬低高峰六成　航運公司承接

「收租王」永倫集團再度沽出旗下物業。早前永倫集團最新以約2.47億元沽出美國銀行中心鳳凰樓層全層寫字樓，呎價約17,800元。值得留意，該廈在商廈高峰期，一個中高層散單位成交呎價高達5.38萬元，反映上述永倫所賣出的單位，成交呎價較高峰大幅回落約67%。



新買家料為航運公司

據地產代理消息，上述成交物業美國銀行中心36樓全層，屬鳳凰樓層，建築面積約13,880平方呎，新近以約2.47億元交吉沽出，成交呎價17,800元。新買家為GOLDEN OCEAN GROUP HOLDING LIMITED，料為一家航運公司。

2006年11月買入價1.735億

原業主永倫集團早於2006年11月，以1.735億元購入上述物業，當時成交呎價1.25萬元。

前身為金門大廈、高峰期成交呎價高達5.38萬

值得留意，中環美國銀行中心前身為金門大廈，曾經牽涉到上世紀80年代最大宗詐騙案 —— 佳寧案，亦正是2023年末電影《金手指》內的大騙局。該廈在商廈高峰期，成交呎價屢創新高，在2019年3月份，大廈28樓7至8室單位，面積2,659平方呎，以1.43億元沽出，呎價高達5.38萬元。

