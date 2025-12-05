九龍灣皓日連錄4宗撻訂　涉樓價逾3100萬　眾買家輸逾310萬訂金

恒隆地產（0101）旗下九龍灣皓日最新合共錄4宗撻訂個案，同屬一房單位，共涉及樓價約3,103.2萬元，今棄購料共輸逾310萬元訂金。



連錄4宗撻訂 涉樓價逾3100萬

據成交紀錄冊顯示，涉及單位皓日22樓H室、25樓J室，30樓J及H室，實用面積326平方呎，同屬一房間隔，於2021及2022年12月及1月沽出，該批撻訂單位成交價756.9萬至786.9萬元。該批買家當時採建築期付款計劃入市。

惟該批單位於12月3日被列為終止交易，料眾買家已撻訂，並遭發展商各沒收10%訂金，即合共涉約310.32萬元訂金。

2019年斥20.7億統一大廈業權

皓日位處的地皮前身為淘大工業村第一座，2016年6月曾發生時昌迷你倉四級大火。及後大業主恒隆開始收購其餘業權，並於2019年初以約20.7億元統一大廈業權，每呎樓面約1.1萬元。