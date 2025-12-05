11月新盤撻訂錄49宗　柏蔚山買家6年輸近4球　撻訂王柏瓏再撻13伙

2025年11月新盤市場共錄得49宗撻訂個案，較10月的44宗微跌5宗，至少涉及撻訂金額約2,900萬元。最大一宗撻訂個案為柏蔚山，有買家六年後撻訂輸至少10%或逾393萬元訂金離場。同時錦上路站項目柏瓏I及II單月再錄13宗撻訂個案，涉及撻訂金額1,694.68萬元，再次成為「撻訂王」。



柏蔚山四房買家6年後棄購 輸逾393萬

當中最大一宗撻訂個案為新世界（0017）旗下北角柏蔚山，有四房買家在6年後選擇棄購，料遭發展商殺訂至少逾393萬元。據成交紀錄冊顯示，該單位屬第2座28樓F室，實用面積1,044平方呎，屬四房套間隔，在2019年10月以3,920.2萬元買入，當時採用董事長1440付款計劃，即成交期長達4年。同時獲最多2年備用成交期延伸優惠，換言之單位成交期最長可達6年。

不過，最終單位在2025年11月26日被取消交易，即該名買家在6年後終止買賣並棄購，料至少損失樓價10%、即約逾393萬元。該單位於近日11月30日已經以2,820.8萬元重新沽出，即成交價較6年前平逾千萬。

撻訂王柏瓏再撻13伙

至於，撻訂最多屋苑屬信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站第一期發展項目柏瓏I、II，本月合共至少錄13宗撻訂個案，共涉及樓價逾1.69億元，今棄購遭發展商各沒收10%訂金，即合共涉逾1,694.68萬元訂金。

據成交紀錄冊顯示，涉及單位柏瓏I、II第1、2、3、5座，有13伙撻訂單位於2022年5月10日、12日、27日以及6月10日沽出，該批撻訂單位成交價792.61萬至1,634.16萬元。惟該批單位於11月5日被列為終止交易，料眾買家已撻大訂收場。

全新盤SPRING GARDEN一層四伙全撻訂 涉樓價3985萬

另外亦有新全新盤撻訂，當中會地旗下、現樓新盤灣仔春園街單幢新盤SPRING GARDEN 連錄四宗撻訂，有大手買家5日後選擇棄購一層四伙，料遭發展商殺訂199.3萬元。不過，該四伙撻訂單位早在11月15日已經以3,919.9萬元重新沽，成交價由873萬元至1,272.8萬元。

↓↓18樓B單位連附傢俬現樓示範單位↓↓

18樓C單位連傢俬現樓示範單位。

4宗撻訂單位3919.9萬重新沽

據成交紀錄冊顯示，是次4宗撻訂單位位於18樓A室至D室，實用面積243至398平方呎，屬一至兩房間隔，當中B室及C室屬連附傢俬現樓示範單位。在2025年11月8月樓盤次輪銷售時沽出，合共涉資約3,985.3萬元，成交價分別由887.6萬至1,294萬元，成交呎價高達29,897至32,101元，並採用180天現金優惠付款計劃。

惟該批單位在5日後錄「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」，反映買家已棄購，料最終遭發展商每個單位各殺訂5%，料合共涉及199.3萬元。

至於，其他撻訂新盤分別為長沙灣連方 I 、西半山63 Pokfulam、土瓜灣明雋等。