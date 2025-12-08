內地上市公司前董事1.49億買天御、呎價5.5萬　獲代繳一半印花稅

豪宅市場暢旺，由恒地（0012）及新世界（0017）發展的西半山美麗臺重建項目天御（THE LEGACY），獲前內地上市公司董事蔣宇擲逾1.49億元入市，呎價約5.5萬元。



據資料指，是次成交為天御1座高層B室，實用面積2,716平方呎，屬四房間隔，在11月下旬以逾1.49億元連一個停車位沽出，呎價約5.5萬元。至於，新買家為蔣宇新（TSEUNG YU SAN），與內地上市公司北路智控前董事蔣宇新同名，料為同一人。

獲發展商代繳50%從價印花稅

據成交紀錄冊顯示，該買家採用靈活付款計劃，成交期為60日。需在簽署臨時合約及簽署臨時合約後14日內合共支付10%訂金，涉及逾1,493.3萬元，及後在簽署臨時合約後60天內再繳付樓價90%餘額，及可獲發展商代繳50%從價印花稅。

恒地（0012）及新世界（0017）發展的西半山美麗臺重建項目天御（THE LEGACY）

羅建生女兒逾3.54億買全層特色戶

天御亦吸引不少名人入市，當中包括湯臣集團副主席兼執行董事湯子嘉，在11月擲1.12億元買天御高層2,335平方呎四房，呎價約4.8萬元。針織商人羅建生女兒羅詠賢擲逾3.54億元買全層三房特色戶，呎價7.5萬元。

早於20年前已展開收購美麗臺

翻查資料，恒地（0012）及新世界（0017）早於20年前展開收購美麗臺，並成功在2016年完成收購及展開重建。其後在2019年9月獲屋宇署批出動工紙重建，最終在2024年3月獲批入伙紙，涉及172伙，上述項目現時地址已改為衛城道8號。