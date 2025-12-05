宏福苑大火｜香港興業國際：合共捐款1050萬支援大埔宏福苑災民

大埔宏福苑五級火災釀成最少159人死亡，香港興業國際（0480）今日（5日）表示，捐款1,000萬元予香港特區政府成立的「大埔宏福苑援助基金」。同時旗下酒店、會所和休閒物業品牌Auberge Hospitality，連同集團香港、中國內地、泰國及日本員工，合共捐贈額外50萬元，用於支援受影響家庭。



捐款1000萬元予政府基金 將推行持續援助計劃

除了緊急援助，同時表示亦將推行持續的援助計劃，協助大埔受影響居民應對日後生活。休閒物業品牌Auberge Hospitality早前已向受影響居民轉贈生活必需品及寢具，同時將免費提供中環三號碼頭二樓的DB Gallery予香港紅十字會舉辦捐血活動。亦會統籌探訪活動、與非牟利組織合作，為受影響居民提供長遠的支援。