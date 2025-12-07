眼光準！沙田溱岸8號業主嫌賣得平、賠訂重售四房　反手賣貴一球

近期樓市氣氛改善，有業主主動賠錢解約，並以更高價重售單位。沙田溱岸8號一伙四房套單位上月原先以1,895萬元連租約沽出，但其後原業主取消成交並賠訂，並將單位以2,000萬元成功重售，相隔兩星期賣貴逾一球。該業主於7年前同樣斥2,000萬元買入單位，現平手離場。



美聯物業高級營業經理彭潔儀表示，上述成交單位為溱岸8號5座高層A室，實用面積約1,170平方呎，採四房兩套間隔。據悉，單位上月中以1,895萬元連租約沽出，惟業主最終決定賠訂重售，並以2,000萬元重新開售，兩星期後即獲區內用家零議價承接，呎價約17,094元。

成交單位為溱岸8號5座高層A室，實用面積約1,176平方呎，採四房兩套間隔。（資料圖片）

較同類單位賣貴近兩成

翻查記錄，屋苑上一宗同類成交為同座低層A室，面積間隔相同，於9月初以1,680萬元成交，呎價約14,359元。相比之下，上述單位的最新成交價較同類單位賣貴出約19%。

上手持貨7年 帳面平手離場

資料顯示，原業主2018年以2,000萬元購入單位，持貨7年，是次轉手屬帳面平手離場。