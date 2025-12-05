CCL跌0.30%報143.03點　結束3周連升　分析：短期內143點水平爭持

中原城市領先指數CCL最新報143.03點，按周跌0.30%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，銀行兩度減息，刺激市場成交，買家目標入市平價優質筍盤，CCL連升3周後略有回軟，但仍連續2周企穩143點以上。



下周美國聯儲局或進一步減息，惟本地樓價持續上升，業主反價幅度明顯，二手買賣雙方開始出現拉鋸，加上大埔火災及聖誕長假將至，成交有所放慢，楊明儀相信短期CCL於143點水平爭持。



較2021年8月歷史高位累跌逾25%

今年5月拆息回落，樓價見底回升，CCL較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升5.82%，2025年樓價暫時累升3.92%。指數較2025年3月財案前134.89點低位升6.03%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升5.28%，較2021年8月191.34點歷史高位跌25.25%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報144.03點，按周跌0.60%。CCL（中小型單位）報142.78點，按周跌0.60%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊終止3周連升回軟，但指數均仍為2024年6月初後77周次高。CCL（大型單位）報144.32點，按周升1.26%，指數創2024年8月初後69周新高。

新界西CCL_Mass報131.18點，按周跌2.95%，跌逾3年來最多。

四區樓價二升二跌

四區樓價二升二跌。新界西CCL_Mass報131.18點，按周跌2.95%，跌幅屬2022年8月底後逾3年以來最大，指數上周大升近4%，今周回落，仍為2024年7月中後72周第4高。港島CCL_Mass報137.69點，按周跌1.54%，連跌2周共3.78%。

九龍CCL_Mass報145.00點，按周升1.12%，連升4周共4.66%，指數創2023年12月初後近2年新高。新界東CCL_Mass報157.08點，按周升0.33%，連升3周共2.40%，指數創2024年5月中後81周次高。

CCL今年累升3.92%

2025年八大樓價指數計，CCL暫時累升3.92%，CCL Mass升4.27%，CCL(中小型單位)升4.22%，CCL(大型單位)升2.46%，港島跌0.64%，九龍升8.36%，新界東升5.86%，新界西升2.20%。