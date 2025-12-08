佐敦新盤瑧爾周五「晒冷式」賣63伙　暫收逾2200張票、超購逾33倍

新世界（0017）佐敦新盤瑧爾將於本周五（12日）「晒冷式」盡推全盤63伙，折實平均呎價為21,762元，總值約4.14億元，當中大手客最多可購9伙。發展商表示，項目暫收逾2,200張入票，超額認購逾33倍，並將於本周四下午2時截票。



「晒冷式」盡推全盤63伙

首張價單盡推全盤63伙，當中包括33伙1房戶、5伙2房開放式廚房戶、19伙2房梗廚戶、6個特色單位，實用面積：212至380平方呎，價單定價614.7萬元至1,271萬元，價單呎價24,108元至33,447元，折實售價491.7萬元至1,016.8萬元，折實呎價19,284元至26,758元。當中60伙折實售價低於900萬元。另一房單位除連天台特色戶外，全數低於600萬元。

大手客最多可購9伙

周五銷售共分4組（員工、S、A及B組）進行銷售，當中新世界集團員工組別可購1至3伙；S組買家最少購買同一樓層之A,B及C單位，最多可購9伙；而A組買家可購最少2伙，最多可購4伙；B組買家可購1至2伙。