莫華倫家族成員再沽貨！2830萬賣九龍站天璽三房　16年帳賺950萬

著名男高音歌唱家莫華倫，其家族成員近年頻頻在市場沽貨，最新以2,830萬元賣出九龍站天璽月鑽璽一伙中層三房，持貨16年轉手帳面獲利950萬元離場。



資料顯示，是次成交為九龍站天璽月鑽璽中層D室，實用面積872平方呎，屬三房套間隔，最新以2,830萬元沽出，呎價32,454元。至於新買家分別姓鄭及張，以聯名方式買入，其英文名以屬普通話拼音，料為內地背景人士。

天璽。（資料圖片）

旦較韓國男團GOT7成員王嘉爾同類三房賣平1050萬

參考韓國男團GOT7香港成員王嘉爾，於2019年以3,880萬元買入、實用面積875平方呎的同類型三房單位，較是次成交單位高大約10層，反映今次成交價同類賣平1,050萬元或27%。

持貨16年 轉手帳賺950萬

至於，原業主在2009年以公司名「偉基置業有限公司」登記，其公司董事包括莫綺文（MOK, BEATRICE）莫綺文即為國際知名歌唱家莫華倫的家族成員，於2009年以1,880萬元購入上述單位，持貨至今約16年，是次轉手帳面獲利950萬元，單位期內升值逾50%。