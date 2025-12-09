「王林記」2350萬購東大街舖上手蝕4成　競爭對手安利魚蛋曾持有

香港商舖空置率持續上升，拖累舖價走低。位於著名「食街」筲箕灣東大街的一個約1,600平方呎地舖，近日以2,350萬元易手，買家為地段內人氣食肆「王林記潮州魚蛋粉麵」。原業主持貨三年，帳蝕1,590萬元，期內舖價瀉近四成。



資料顯示，是次涉及物業為筲箕灣東大街14至22號東旺樓地下D舖，建築面積約1,600平方呎，毗鄰買家「王林記潮州魚蛋粉麵」的現有分店。該買家以淼森海洋集團有限公司（Cyan Ocean (Holdings) Limited）作登記，公司股東及董事均為王林記創辦人劉蘇女及其第四代傳人王國傑。

涉及物業為筲箕灣東大街14至22號東旺樓地下D舖，建築面積約1,600平方呎，毗鄰買家「王林記潮州魚蛋粉麵」的現有分店。（網上圖片）

曾由競爭對手安利魚蛋持有 沽貨賺7.3倍走

值得留意的是，該舖於2002年由王林記的競爭對手「安利魚蛋粉麵」創辦人鄭氏家族成員購入，當時作價473萬元，持貨18年後以3,940萬元售予一間海外註冊公司，帳賺3,467萬元或約7.3倍離場。上述舖位與安利魚蛋粉本店僅數個舖位之隔。

上手業主持有三年 帳面慘蝕四成

至於該海外公司持貨約三年終轉售，帳蝕1,590萬元離場，期內舖價大跌約40.4%。