四球以下成交突破1.26萬宗、創9年新高　百元印花稅帶動上車潮

自政府在2025年財政預算案將100元印花稅門檻提升至400萬元後，細價樓需求轉旺，400萬元以下物業成交量創出九年新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年首11個月，400萬元以下的一、二手私樓共錄得12,620宗買賣，較去年全年的10,480宗增加約兩成，連續第二年突破一萬宗，佔整體成交約24%，為2016年以來最高，亦較2020年低位的3,949宗反彈超過兩倍。



他又指，相比樓市最熾熱的2019至2021年，當時此類物業佔比僅不足一成，2021年更低見6.9%；但自樓價回落後，細價樓佔比自2022年起重返一成以上，並連升至今年的24%，反映上車盤明顯回暖。

一手細價樓交投按年升65%

在一手市場，受惠於100元印花稅效應，發展商積極推出細價新盤搶佔需求，今年共錄17,545宗一手登記，其中1,873宗屬400萬元以下，連升四年，按年急增約65%。大埔上然以487宗成為400萬元以下成交最多的新盤，其後為屯門黃金海灣318宗、元朗朗天峰212宗，以及西沙Sierra Sea的156宗。

SIERRA SEA

荃灣中心再成上車天堂

二手市場方面，今年錄33,753宗成交，其中400萬元內佔10,747宗，佔比約31%，按年增加15%。入伙約46年的荃灣中心再次成為「上車天堂」，全年151宗成交中有142宗屬400萬元以下，佔比高達94%，目前平均呎價約9,300元。嘉湖山莊交投同樣活躍，全年錄425宗，其中118宗落在400萬元內；沙田河畔花園、花園城及荃灣荃德花園的全年成交則全部在400萬元以下。

荃灣中心

深水埗及掃管笏市場最活躍

按地區分布，一手細價樓以掃管笏最旺，錄得502宗，其後是大埔墟487宗及元朗東南231宗；二手則以深水埗領先全港，錄556宗，其次為元朗市中心429宗及土瓜灣426宗。

陳永傑指出，400萬元以下物業只需繳付100元印花稅，加上銀行年內兩度減息，令市面不少屋苑的租金回報率已高於3.25%的按息水平，構成明顯的「供平過租」誘因。目前在中原城市領先指數（CCL）涵蓋的143個屋苑中，有108個屋苑屬此類，佔約75%。

今年上車盤的走勢更顯強勢，差估署數據顯示，A至C類中小型單位在首10個月累升1.8%，遠勝大型單位僅0.9%的升幅，進一步突顯細價樓成為目前市場最受追捧的板塊。他估計，全年400萬元以下成交料達1.3萬宗，創2014年18,378宗後的十一年新高。