宏福苑｜神秘男謀發災難財　高佣利誘代理「有冇平嘢」、呎價三千

大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，全屋苑合共8座大廈，其中7幢起火，造成至少160人死亡。近日市場盛傳一名神秘男子在宏福苑發生大火當日及翌日，已隨即向區內多間地產代理行表明有意低價入市，擬以呎價3,000元、斥資逾600萬元購入5個宏福苑單位。



據悉，該名神秘男子更表示，對單位座向、景觀、受火災破壞程度，以至單位內是否曾發生死亡事件，一概不理。更表明可以FULL PAY全數樓價，並以每伙單位佣金6萬元高價利誘代理覓盤，較一般佣金高出1.5倍。



火災當日、翌日隨即查詢宏福苑放盤

《香港01》記者向區內代理查詢，最終有代理確實有一名神秘男子想趁大火「發災難財」。據區內代理透露，火災當日及翌日，該行有前線職員接獲一名神秘男子來電，查問宏福苑自由市場放盤「有冇平嘢」。更指該分行內，更有三、四名代理相繼接到來電，懷疑該男子正四處打聽宏福苑平價放盤單位事宜，但該行代理均未有理會。

有代理透露，火災當日及其翌日，曾接獲一名神秘男子來電查問宏福苑自由市場「有冇平嘢」。（資料圖片）

疑想「富貴險中求」、COPY沙士撈淘大花園

對於該名神秘男子的做法，代理表示，該名男子可能想「富貴險中求」，可能想效仿2003年沙士期間入市「重災區」淘大花園執平貨的做法。

記者翻查淘大花園沙士期間造價，當時屋苑L座低層實用面積322平方呎的兩房戶，在2003年僅以55萬元售出，呎價1,708元，時光倒流回80年代水平。不過若以最新淘大花園同類單位市值425萬元計，目前淘大單位市值已升值近七倍。

九龍灣淘大花園。（資料圖片）

年約30多歲、覓盤不在乎損毀程度

有消息指出，該名神秘男子年約三十多歲，身材中等，戴著眼鏡，身穿運動服及背著背包，態度冷靜。火災發生後，他陸續走訪區內其餘多間地產代理行，表示有意斥資逾600萬元，購入宏福苑共五個已補地價的單位。

該男子亦明確說明，無論座向、景觀、火災破壞程度，甚至曾否發生死亡事故，均一律以實用面積每方呎3,000元出價。若單位的樓契正本遺失或已在大火中焚毀，或屬於1樓至2樓的低層單位，則以八折計算，即每平方呎2,400元。

過去一年成交呎價普遍6000至8000元

而據地產代理的統計數字，宏福苑過去一年多錄得12宗二手成交個案，撇掉最高及最低的作價，成交價介乎267萬至382萬元，呎價約6,000至8,000元。意味該神秘男出價低於近年成交呎價約一半。

該神秘男子明確說明，無論座向、景觀、火災破壞程度，甚至曾否發生死亡事故，均一律以實用面積每平方呎3,000元出價。（資料圖片）

表明FULL PAY 每伙佣金6萬、高1.5倍利誘代理覓盤

他又表示，會以公司名義全款購入相關單位，無需申請按揭，務求盡快完成交易。並他願為每個單位支付6萬元佣金，強調賣方無須負擔任何佣金或律師費。神秘男子擬以600萬元掃入5個單位，即平均每伙約120萬元，意味本身所需佣金僅1.2萬元，而雙邊佣金則會是2.4萬元，反映該名神秘男子擬以高出一般佣金1.5倍的價錢利誘地產代理覓盤。