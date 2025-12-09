BLUE COAST II預告四房戶明年加價10%　長實郭子威料減息提振樓市

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期 BLUE COAST II，今（9日）首度開放現樓連裝修無改動示範單位予傳媒參觀，屬四房雙套間隔。另發展商又指，視乎減息步伐，料樓盤的四房戶明年共有10%加價空間。



BLUE COAST全盤累沽1081伙、套現逾181億

銷情方面，長江實業營業部副首席經理楊桂玲表示，截止昨日項目累沽1,081伙，佔全盤逾九成，共套現逾181億元。而單計第2期，現樓階段累售181伙，套現29億元；當中四房戶標售17伙，集中高層單位，平均呎價由2.73萬至3.09萬元，共套現6.5億元。她進一步透露，2期現餘48伙待售，包括4伙三房戶及44伙四房戶。項目已取得入伙紙，預期明年第一季交樓。

左起長江實業營業部副首席經理楊桂玲、長江實業營業部首席經理郭子威。（李煥好攝）

長江實業營業部首席經理郭子威表示，由於經濟改善及減息因素作用，今年樓市一、二手成交量有所提升，特別是一手豪宅表現，其成交量較去年提升明顯。

郭子威感明年樓市走勢樂觀

談及息口走勢，郭子威相信，本周四美聯儲很大機會減息，屆時將提振樓市。他進一步預測，明年美聯儲有機會減息4次，每次減25點子，即合共減息8點子。另外，觀乎每次美國減息，皆推動樓市升2至3%，故對明年樓市走勢感到樂觀。

郭子威又強調，周四減息後，2期待售的四房戶，其招標意向價將調升約3至5%。另視乎美國減息步伐，未來一年該批四房戶的價錢料有10％潛在升幅。

長江實業營業部首席經理郭子威。（李煥好攝）