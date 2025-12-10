G2年代的新常態　低息美元跌大利樓市？｜汪敦敬

筆者常說2009年之後是一個新常態的經濟，包括樓價升和樓價跌的原因均與過去的截然不同，樓價上升的新常態我已撰文寫了不少，亦印證到階段性的正確。



近年樓價下跌，筆者也有足夠分享，價格下跌並不是泡沫爆破，在樓價下跌的同時購買力累積龐大增長！樓價下跌的較大因素是因為美元上升下（港元也追隨上升），香港出現超低通脹的局面，低通脹甚至零通脹是中國的高明策略，破解了無限量化貨幣之下必然出現的超高通脹！加上，過去幾年龐大的資金聚集在銀行存款裡，於是就出現了購買力囤積、消費力低迷的怪現象，樓價亦在以上因素下出現過跌的情況！當然很多人都做「事後孔明」，甚至取笑及踐踏一些已入市的人，但其實他們都在有充分樓市辣招之下入市的，既不是短炒獲利，亦沒有打算短期出售單位，大家只是面對一個新時代的新常態而已！何必枉作小人？！

到了現在，我們可以討論一下樓價如何升！筆者多次在文章提及希望樓價慢升，愈慢升就愈多人得益！這個是事實！但現實多變，樓價仍有調節的因素，亦有機會發生大升，近日很多人討論6年後對比今年低位會否升85%，我形容這說法是一帆風順的理性，每年升幅只有9%左右，只是我不想用一帆風順的心態去迎接這個可能性而已，現在我比較關心G2年代是否正在發生？

所謂G2年代，即是中美兩國元首協議新秩序，兩國很多方面是敵對的，甚至許多空間、意識形態也在對戰！但顯然兩國也爭取對話！即是說全方位作戰之餘，有一些共識談好後是可以對雙方有利的！有什麼是特朗普想習主席認同和達到共識，而這些因素卻也對雙方有利？我關心的是美元匯率下跌和息口向下，如果特朗普要美國經濟真正復甦，必須要這兩點去配合，而這兩點同時亦對中國有利，人民幣上升是大勢所趨，中國是會爭取對自己有利的上升時間表，而美國要的是確定美元能貶值！近年中國及其盟友，甚至包括美國的盟友，其實都是透過自身的貶值令到美元不跌反升！美國反而倒轉被很多國家「剪羊毛」。

如果美國進入貶值周期，港元自然會追隨貶值，假設同時進入更低息周期的話，香港樓價是很容易出現一個較大步伐的上升周期，我們不需要豪賭這情況會否發生，只需要看着數據與市場共舞就可以了！

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。