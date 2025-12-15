新世界年內累售2200伙、套現330億　下季推大圍柏傲莊III共500伙

由新世界發展（0017）及遠東發展（0035）合作的啟德跑道區新盤柏蔚森，今日（15日）公布項目消息。發展商透露，項目至今累售798伙，套現逾56億元，未來加推將有提價空間。



新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目自開放現樓以來，至今售出141伙，套現逾10.8億元。而自開售以來，項目累售798伙，套現逾56億元。客群當中逾一半為內地人士，亦不乏大手客、外籍人士及本地家庭客。她透露，鑑於項目銷情理想，未來加推將有提價空間。

新世界年內累售2200伙、套現逾330億

何家欣透露集團今年銷情，集團旗下各項目累售2,200伙，套現逾330億元，銷售額創集團五年來新高。當中黃竹坑滶晨累售696伙單位，套現近120億元，客群不乏本地名人及富豪買家。另外，北角皇都年初至今累售385伙單位，佔全盤99％，套現接近42億元，貨尾僅餘三伙一房單位。

下季推西九龍官涌街、大圍站柏傲莊III、九龍塘玫瑰街

展望明年，何家欣指，集團明年首季將有三個項目推售。年初推西九龍官涌街項目，提供約60伙。另外，大圍站柏傲莊III約500伙單位，部署以現樓形式推售，現已接獲不少查詢。以及九龍塘玫瑰街低密度豪宅項目，提供約100伙。

遠東明年推兩盤共226伙

遠東發展營業及市務總經理陳富強表示，明年集團部署推出兩新盤。首先是與市建局合作的西營盤桂香街項目，將於明年第三季及第四季推出，全盤提供約200伙。另外為與蘭桂坊及顯利合作的西貢蠔涌低密度別墅項目，共26伙洋房，最快明年下半年推出。