啟德柏蔚森II兩房現樓示位曝光　採森林浴概念　衣櫃兼顧床頭櫃

由新世界發展（0017）及遠東發展（0035）合作的啟德跑道區新盤柏蔚森II ，新近開放全新兩房連裝修現樓示位予傳媒參觀。單位以「森林浴」為設計靈感，外望觀塘海濱景緻。



採「森林浴」概念 主色調為綠色

是次開放的連裝修現樓示範單位位於第3座20樓A室，實用面積451平方呎，屬兩房一套連開放式廚房間隔，外望遊艇海景。單位裝飾設計以「森林浴」為概念，主色調採綠色。客廳空間放置棕色弧形沙發配合木屏風，塑造沉靜而開放的生活場景，而粉色毛毯及綠主題牆形成溫潤的視覺層次。另外，飯廳布局可容納3至4人。

+ 1

衣櫃可靈活切換用途 床底設儲物艙

主人睡房設森林綠色的布簾牆，衣櫃兼具掛放及抽屜收納功能，亦可作為床頭櫃與舒適座椅，自由切換用途。回應不同場景需要，衣櫃同時內嵌抽拉設計靈活轉換用途。床底座可升降，以開啟下方寬敞儲物艙，供住戶收納換季衣物、床品與家居物品，釋放更多生活空間。而另一間睡房配色以杏色與綠色為主調，設床底座、衣櫃及層架等家具。