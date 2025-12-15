周末新盤錄230伙按周升2.5倍　柏景峰大手客連購8伙、涉逾6053萬

過去兩日（13日、14日）新盤市場共錄得約230伙成交，較上周的66宗上升約2.5倍。當中油塘柏景峰次輪即日沽出111伙，最大手客人連購8伙涉資逾6,053萬元。啟德天璽．天第2期8,017.55萬元沽四房，另啟德「維港‧灣畔」售出2個兩房單位，吸金2,214.8萬元。



柏景峰大手客連購8伙 涉資逾6053萬

信置（0083）、資本策略地產（0497）及港鐵（0066）合作發展的油塘通風樓住宅項目柏景峰 ONE PARK PLACE周末展開次輪銷售150伙，即日沽出111伙。發展商表示，項目單日共錄9組大手客，涉資近1.3億元，當中最大手客人一客連購8伙，涉資逾6,053萬元，買入兩房及三房單位。項目累售258伙，累積套現逾14億元。

油塘通風樓住宅項目柏景峰 ONE PARK PLACE。

天璽．天四房招標沽8017.55萬

新地（0016）旗下啟德天璽．天第2期招標形式售出1伙單位，屬第1座42樓B單位，四房雙套房及工作間連私人電梯大堂間隔，實用面積1,808平方呎，連2個車位，成交金額為8,017.55萬元，呎價為44,345元。

啟德天璽．天。

啟德「維港‧灣畔」2214.8萬沽2伙兩房

由中國海外（0688）、九龍倉集團（0004）、恒基地產（0012） 及嘉華國際（0173） 合作發展的啟德跑道區項目「維港‧灣畔」售出2伙兩房單位，吸金2214.8萬元，分別為分別是第1C座2樓G單位，實用面積為513平方呎，以1,266.9萬元沽出，呎價24,696元，以及第1A座2樓D單位，實用面積為431平方呎，以947.9萬元沽出，呎價21,993元。