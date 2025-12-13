新世界波斯富街舊樓群強拍延期至明年3月　底價26.79億

新世界（0017）於2022年5月份就銅鑼灣波斯富街54至76號、利園山道5至27號快樂大廈等多個地段舊樓，該項目今年8月曾批出強拍令，並計劃於今年10月強制拍賣，不過新世界向土地審裁處申請延期強拍，日前土地審裁處予以延期拍賣至明年3月初，底價26.79億元。



新世界財團已持有上述物業逾80%業權，項目地盤約19,831平方呎，預計可以地積比率15倍重建商廈，最高可建樓面料達297,465平方呎。

是次強拍申請人包括KERRYFORD HOLDINGS LIMITED及TIME PILOT LIMITED，公司董事為新世界高層人員。

翻查資料，新世界2021年11月以12.8億元向老牌茶葉零售商英記茶莊（8241）及一名資深投資者，買入一籃子波斯富街地舖及住宅，佔該地段逾20%業權，令新世界的業權份數大幅提升至強拍門檻。