鷹君羅氏家族又掃磚頭 斥2200萬購日出康城SEA TO SKY兩伙蝕讓貨
撰文：李煥好
出版：更新：
樓市氣氛回暖，投資者紛紛加快入市步伐。當中，近期頻頻「掃磚頭」的鷹君（0041）羅嘉瑞家族再有新動作，最新以2,200萬元購入日出康城 SEA TO SKY 兩伙蝕讓單位。
資料顯示，其中一伙單位為 SEA TO SKY 3座低層D室，實用面積786平方呎，三房一套間隔，成交價1,070萬元，呎價13,613元。原業主持貨約五年，帳面蝕讓約195萬元或約15%。
↓↓SEA TO SKY 3座低層D室↓↓
+5
而另一伙單位同為三房一套，位於2座低層B室，實用面積749平方呎，成交價1,130萬元，呎價15,087元。原業主持貨約五年，帳面蝕讓約109萬元或約9%。
買家以公司名義入市 管理層均為鷹君相關人士
上述單位的買家均以公司名義「BRIGHT DOMAIN LIMITED」登記入市。公司股東為鷹君秘書服務有限公司，董事包括鷹君主席及董事總經理羅嘉瑞之子、鷹君執行董事羅俊謙，執行董事兼總經理簡德光以及執行董事朱錫培，均屬鷹君管理層人士。
今年頻密掃貨 最少已斥約8.6億
值得留意的是，鷹君羅嘉瑞家族近期頻密透過不同公司名義大手掃貨，最新斥5,780萬元買入黃竹坑站滶晨II四伙單位。如連同上述兩伙單位成交計，羅氏家族在今年已最少斥資約8.6億元入市。
