宗教團體換馬　斥814萬購柏蔚森II兩房　早前沽九龍城舊樓套現

樓市交投漸趨活躍，有宗教團體趁機入市。行德佛堂有限公司於本月中斥約814.5萬元購入柏蔚森II 一伙兩房單位，呎價約20,725元。據悉，該宗教團體早前亦以762萬元沽出九龍城兩舊樓。



資料顯示，涉及單位為柏蔚森II 第三座中層K室，實用面積393平方呎，屬兩房間隔。單位於本月中以814.5萬元成交，呎價約20,725元。而買家以行德佛堂有限公司（HANG TAK BUDDHIST HALL ASSOCIATION LIMITED）作登記。

宗教團體沽舊樓套現 近年頻掃物業

該宗教團體早前以762萬元沽出九龍城兩舊樓。除此之外，他們近年亦頻頻出手掃貨。在住宅方面，今年8月以980萬元連車位購入何文田德光閣中層A室，單位實用面積897平方呎，呎價10,925元。

除卻住宅物業外，該宗教團體亦有購入工商物業方面。去年4月斥資3,500萬元購入沙田海輝工業中心一伙單位，物業面積約3,425平方呎，呎價10,219元，料作自用。