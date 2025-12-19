掃管笏星堤兩房連租約413萬沽　可養「毛孩」　兼呎價貼居屋！

港人飼養寵物在買樓或租樓時，免不了考慮多一層。掃管笏星堤一伙兩房單位，以413萬元連租約沽出，呎價僅約7,455元，貼近居屋水平。新買家心儀屋苑多個條件，其中包括可飼養毛孩等。



晉誠地產高級經理李德鴻表示，涉及單位為星堤11座中層D室，實用面積554平方呎，屬兩房兩廳戶型，最新以413萬元成交，呎價約7,455元。

買家400萬預算覓兩房 星堤設施齊寵物友善促成交

據悉，買家原本預算約400萬元，希望在青山公路一帶物色兩房單位，條件包括面積逾500平方呎、樓齡不超過廿年、設有會所及可飼養寵物。買家視察多個屋苑後，對星堤的設施及環境相當滿意，並且可飼養寵物，故最終拍板以413萬元連租約購入該物業。從放盤相片可見，單位裝修企理，內籠整潔。

↓↓星堤11座中層D室↓↓

+ 1

上手持貨14年 帳賺約8.4%

翻查資料，原業主於2011年11月以381萬元一手購入，持貨14年， 帳面賺32萬元，升幅約8.4%。