美聯：短炒錄622宗、按年升1.73倍　呢個屋苑最勁不足一年賺25%

樓市由低位回升，吸引投資者短炒。美聯物業發表報告指，今年首11個月，持貨年期1年或以下的轉售個案錄622宗，比起去年同期228宗大升近1.73倍，比起2023年同期84宗更大幅急升約6.4倍。



美聯物業分析師岑頌謙指出，隨著樓價觸底回升，短線轉售的帳面獲利比率更出現逆轉的情況，今年首11個月短線轉售高達68.8%帳面獲利，比起去年同期約45.2%增加約23.6個百分點，若與23年同期不足1成半相比，更大幅增約54.5個百分點，即短線轉售已擺脫「蝕多過賺」逆轉為今年「賺多過蝕」。



一年內短炒宗數按年升近1.73倍

雖然短線轉售個案「明顯」增加，但主要因近年「基數」低；再者，若與今年首11個月已知上手購入價，在扣除已知內部轉讓及特殊成交個案後，二手私宅註冊個案共錄21,590宗相比，持貨年期1年或以下的轉售個案622宗，佔已知上手購入價的二手私宅註冊個案只有約2.9%，可見短線轉售活躍度雖然提升，但未現過熱跡象。

今年首11個月持貨年期1年或以下的轉售個案錄622宗，比起去年同期228宗大升近1.73倍。

天璽．天最勁短炒 不足一年賺25%

若以屋苑劃分，今年首11個月持貨年期1年或以下轉售的帳面獲利個案，最多的項目為啟德天璽．天，合共錄27宗帳面獲利，當中帳面獲利最大為1期3座低層A1室單位，今年10月以約1,580萬元轉售註冊，較去年11月註冊約1,262萬元上升約25.2%，持貨不足一年帳面獲利約318萬元。

其次是天璽．天1期6座高層B室單位，10月以約2,430萬元轉售註冊，較去年11月註冊約2,000萬元上升約21.5%，同樣持貨不足一年帳面獲利約430萬元。其次是元朗尚柏，帳面獲利錄16宗；緊隨其後的是美孚新邨與金獅花園齊錄8宗帳面獲利，而第五位是洪水橋滙都，共有7宗帳面獲利。