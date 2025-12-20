融入和服務國家發展大局　香港擁內地龐大巿場 吸引國內外投資者

筆者日前出席由香港再出發大聯盟舉辦的「如何融入和服務國家發展大局」主題論壇，本次大會由大聯盟總召集人、全國政協副主席梁振英先生主持，邀請了多位著名學者專家和行業領袖作主題分享，從金融、創科、航運、貿易和教育等方面作了詳細講解和分析，更進一步深入探討如何融入和服務國家發展大局。大家不要以為融入國家發展大局等於香港被內地同化，變成國內城市，恰恰相反，香港擁有的「一國兩制」、普通法法律和離岸人民幣中心等獨特優勢，以及國際金融、人才、航運和貿易中心的領先地位，更加證明有能力融入和服務國家，既可為國家作出貢獻，又可成就香港自己，達至雙贏甚至多贏局面。



香港前特首、全國政協副主席董建華先生有一句名言：「香港好，國家好；國家好，香港更好」。這句話簡潔有力地概括了香港與國家之間唇齒相依、互利共贏的關係，強調了香港的繁榮穩定對國家整體發展的重要性，同時也離不開國家的支持，體現了「一國兩制」的深刻內涵。國家對香港的支持，在亞洲金融風暴、SARS疫情、金融海嘯以及新冠病毒等歷史時刻得到驗證；而香港工商界在上世紀八十年代國家改革開放時，大量投資廣東珠江三角洲市場，將先進的人才、技術、管理和金融等模式引進內地，並將貿易、航運和轉口等生意引出國外，這也正是香港融入國家發展取得的階段性成果。

香港要助力國家打造成為金融強國

今天，香港在國家到2035年建成教育強國、科技強國、人才強國的進程中，被定位為「背靠祖國、聯通世界」的國際樞紐與高端人才、創科集聚平台，既是參與者，也是放大國家戰略效應的增值器。以下是香港到2035年助力國家實現遠景目標所擔當的角色：

一，教育強國：國際教育樞紐與「人才搖籃」。國家《教育強國建設規劃綱要（2024－2035年）》明確提出，要把教育、科技、人才一體規劃，並「緊密對接粵港澳大灣區的科技創新中心建設、高水平人才高地和吸引集聚人才平台建設」，香港被期望深度融入這一格局。 香港教育局已將香港定位為「國際教育樞紐、未來人才搖籃」，並強調利用本地高等教育優勢，為國家培養面向未來的新型人才。

二，科技強國：國際創新科技中心與科研高地。中央支持香港建設「國際創新科技中心」，深圳－香港－廣州創新集群已在《全球創新指數》中排名全球第一，突顯大灣區在全球創科版圖的地位，而香港是其中面向國際的重要門戶。 在國家佈局下，已有15所香港實驗室獲批成為全國重點實驗室，直接對接國家重大戰略需求，同時利用「一國兩制」優勢拓展全球科研合作，為國家高水平科技自立自強提供國際合作與成果轉化平台。

三，人才強國：高端人才集聚與輸入輸出平台。中央明確希望香港「發揮背靠祖國、聯通世界的特殊優勢，深度融入大灣區國際科技創新中心、高水平人才高地建設」，成為吸引和集聚國際高端人才的重要平台。 特區政府已成立由政務司司長領導的「教育、科技和人才委員會」，強調「育才、匯才、科技協同發展」，並透過優才計劃、輸入內地及國際專才等措施，主動邀請頂尖及領軍人才來港發展，為國家人才強國戰略打造面向世界的前沿窗口。

總結以上種種，香港完全可以再次擔當當年改革開放時的重要角色，更加融入和服務國家發展大局。就以外資近期大舉進軍香港為例，當然也是看中本港强大的資金池和內地龐大的市場，如美資預租中環新海濱三號地段辦公大樓，月租約3,055萬港元，樓面約22.34萬平方呎，屬「天價預租」水平，成為近年中環最大宗外資甲廈租務之一；英資全球量化與系統化投資管理公司Qube Research & Technologies(QRT)近日承租國際金融中心二期(IFC2期)其中六層，合共超過14萬方呎的辦公室樓面，成為該廈主要商戶。據聞租金每呎約120元，月租近1,700萬，同樣是「天價租務」。

今年⾦融機構及對冲基⾦在租務市場相當活躍 ，約66%的甲級商廈租賃成交來自金融、保險、地產及專業服務（Firebs）行業。租戶的承租能力很強，普遍喜歡中環金鐘一帶核心地段，配套完善有商場、酒店並可直達港鐵站的優質寫學樓，這個趁勢似乎還在起始階段。買賣方面也是非常活躍，用家投資者紛紛入市，國內外知名企業進駐香港，如電商巨擘阿里巴巴以72億元購買銅鑼灣商廈，京東以35億元買入中環建設銀行大廈一半股權等等，這些均顯示無論外資內資皆看好香港未來，香港不但能夠鞏固及提升國際金融中心地位，更可助力國家打造成為金融強國！

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

