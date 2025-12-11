仲量聯行：料明年寫字樓見底　料整體空置率維持15%、跌租最多5%

仲量聯行（簡稱JLL）今日（10日）發表香港地產市場回顧及2026年展望，指出寫字樓市場呈現明顯分化，另外失業率及市民北上消費情況加劇，拖累商舖租金表現。該行預期，明年中環甲級寫字樓租金將上升約0%至5%，但整體寫字樓租金則跌最多5％，而核心區街舖租金將下跌0%至5%，而優質商場租金則可能進一步下跌5%至10%。



寫字樓市場持續分化 空置率維持15%

寫字樓市場方面，仲量聯行港島商業部主管郭禮言表示，經歷自 2019年下半年起長達六年的回調後，本港甲級寫字樓租賃市場料將於2026年見底。中環及尖沙咀率先帶動回升，下半年分別錄得0.5%及0.2%的租金升幅。但港島東及九龍東等非核心區租金持續顯著回落，空置率高企，市場呈現明顯分化。

展望 2026年寫字樓市場發展，郭禮言指出，市場表現將續呈分化格局，預計中環租金將上升0%至5%，但整體市場租金再跌0%至5%。在供應持續龐大的情況下，即使需求回升，預期整體空置率仍將維持約15%。

仲量聯行港島商業部主管郭禮言表示，經歷自 2019年下半年起長達六年的回調後，本港甲級寫字樓租賃市場料將於2026年見底。（李煥好攝）

市場汰弱留強 料核心街舖及優質商場租金齊跌

商舖市場方面，仲量聯行商舖部資深董事陳永慧表示，由於香港失業率上升，市民持續北上消費；加上國內經濟尚未復甦，影響國內遊客消費表現，今年商舖租金持續受壓，尤以優質商場表現最為疲弱，空置率仍處於高位。

展望明年商舖市場，陳永慧指出，雖然部分老牌餐飲商戶相繼結業，但升級換舖及新進品牌的需求依然穩健。她料明年零售市場將汰弱留強，且預期商舖結業速度將快於新租承接，空置率將維持於偏高水平。陳永慧預測，明年核心區街舖租金將下跌0%至5%，而優質商場租金則可能進一步下跌5%至10%。

仲量聯行商舖部資深董事陳永慧預測，明年核心區街舖租金將下跌0%至5%，而優質商場租金則可能進一步下跌5%至10%。（李煥好攝）

商用物業投資疲弱 寫字樓主導成交、價格跌勢放緩

資本市場方面，仲量聯行資本市場部主管陳國章表示，香港商用物業投資氣氛仍受借貸緊縮，及經濟前景不明所壓抑。全年逾5,000萬元的商用物業總投資額為316億元，其中寫字樓成交主導市場，佔下半年總投資額約63.8%。另外甲級寫字樓資本價格全年下跌6.9%，但下半年跌幅為2.7%，較上半年的4.3%收窄，顯示市場趨穩。核心區街舖資本價格全年累跌17.1%，跌幅同樣在下半年放緩。