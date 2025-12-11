戴德梁行：IPO帶動寫字樓需求　中區超甲廈租金明年漲3至5%

核心區寫字樓租金有望回升。戴德梁行表示，受首次公開招股（IPO）活動帶動，甲級寫字樓需求和租賃活動增加，中區超甲級商廈呎租年初至今微升0.4%至92元，該行預計明年再升3至5%。



戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，截至11月中，香港甲級寫字樓本年暫錄得約110萬呎正吸納量，當中金融業受惠於IPO活躍勢頭，帶動來自相關企業及上下游行業租賃需求，單計第四季金融業租賃已經佔新租賃成交面積逾三分之一，而中區作為金融機構的首選地段，租金更率先回升。

2026年新甲廈供應達140萬呎

然而，2026年市場仍有約140萬平方呎新甲廈供應，高企的待租率仍然會對租金構成一定的壓力，預計2026年全年整體寫字樓租金將於正負1%之間窄幅徘徊。然而，市場上仍不少租戶趁機進行升級搬遷，預期中區及尖沙咀可望逆市上升。

該行又指，受首次公開招股（IPO）活動帶動，甲級寫字樓需求和租賃活動增加，中區租金按季（11月對比9月）反彈1.6%，其中中區超甲級寫字樓更升2.5%，令整體租金於季内回穩至0.1%，而年初至今跌幅則輕微收窄至4.1%。

核心區一線街舖平均空置率降至6.6%

零售舖市方面，該行表示，在第四季核心區一線街舖平均空置率進一步回落至6.6%，為疫情以來低位，季內以中環的新租賃表現最為亮眼，該區空置率由上季的10.0%明顯回落至4.3%水平，甚至錄得觸目的巨舖租賃成交。季內尖沙咀空置率輕微下調至8.3%；銅鑼灣大致持平在7.9%；而旺角則微升至6.1%。

租金方面，由於中環和旺角的空置率較低，加上這兩區的本地消費活動相對堅韌，租金亦以這兩區較具抗跌力，按年分別持平和微跌1.1%。另一方面，銅鑼灣和尖沙咀租賃活動不少，惟進駐的品牌更趨大衆化，業主議價態度亦傾向務實，故租金下調幅度較明顯，分別按年下調7.3%和8.0%。