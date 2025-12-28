德國護照內地客2.25億買緹外四房　採90天成交期、兼可提早佔用

豪宅市場獲內地客捧場，當中嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，有持德國護照的內地客，於12月初擲2.25億元買入緹外四房連兩個車位，採90天成交期，及獲印花稅津貼、提早佔用等優惠。



採90天成交期

據成交紀錄冊顯示，是次成交為緹外第6座3樓分層大宅，屬四房四套房連兩間工人房間隔，實用面積為4,332平方呎，在12月初以2.25億元連兩個車位沽出，呎價51,939元。

據成交紀錄冊顯示，當時買家採90天成交期，並在簽署臨時買賣合約時繳付樓價5%，即1,125萬元。同時獲發展商提供的首3年保修優惠、印花稅津貼優惠，以及傢具津貼現金回贈等，如買家已向發展商支付不少於樓價20%，可獲提早佔用優惠。

買家英文名以普通話拼音 持德國護照

至於，新買家以「易北萊茵投資有限公司」名義入市，其公司董事及股東為LIU JONAS，英文名以普通話拼音，料為內地背景人士，同時亦持有德國護照。

新買家料為中國鉀肥商龍頭米高集團相關人士

該名買家英文名與上市公司、中國鉀肥商龍頭米高集團（9879）的經理同名，不排除是同一人。此外，「易北萊茵投資有限公司」過往公司名稱為米高集團有限公司（MIGAO CORPORATION LIMITED）、香港米高實業集團有限公司（H.K. MIGAO INDUSTRY GROUP LIMITED），因此預計新買家為該米高集團的相關人士。