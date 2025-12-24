元朗山水盈洋房撻大訂　採3年成交期、先住後付　買家料輸近6球訂

路勁（1098）旗下元朗山水盈再錄一宗撻大訂個案，有洋房買家在4年後選擇棄購，料遭發展商殺訂逾587萬元。



成交紀錄冊顯示，該單位33號洋房，實用面積2,311平方呎，連738平方呎花園及254平方呎天台。單位原於2021年9月以3,915.35萬元沽出，折合呎價16,942元。

採三年成交期、獲先住後付優惠

資料顯示，買家當時採「LUX 1100天付款計劃」，即成交期長達三年，以及獲先住後付優惠、提前付清餘額現金回贈優惠。該買家當時入市需要先繳付樓價5%臨時訂金，及後在30日內再繳付5%訂金，其在再在720日內多繳付5%訂金，餘下樓價85%則在收樓前繳交。

不過，單位最終在2025年12月22日取消交易，即該名買家在4年後終止買賣並棄購，料至少損失樓價15%、即約逾587萬元。