元朗山水盈洋房撻大訂　採3年成交期、先住後付　買家料輸近6球訂

撰文：黃祐樺
出版：更新：

路勁（1098）旗下元朗山水盈再錄一宗撻大訂個案，有洋房買家在4年後選擇棄購，料遭發展商殺訂逾587萬元。

成交紀錄冊顯示，該單位33號洋房，實用面積2,311平方呎，連738平方呎花園及254平方呎天台。單位原於2021年9月以3,915.35萬元沽出，折合呎價16,942元。

採三年成交期、獲先住後付優惠

資料顯示，買家當時採「LUX 1100天付款計劃」，即成交期長達三年，以及獲先住後付優惠、提前付清餘額現金回贈優惠。該買家當時入市需要先繳付樓價5%臨時訂金，及後在30日內再繳付5%訂金，其在再在720日內多繳付5%訂金，餘下樓價85%則在收樓前繳交。

不過，單位最終在2025年12月22日取消交易，即該名買家在4年後終止買賣並棄購，料至少損失樓價15%、即約逾587萬元。

元朗山水盈。
柏蔚山四房6年前3982.3萬沽　今撻訂一手買家勁輸近四球訂金11月新盤撻訂錄49宗　柏蔚山買家6年輸近4球　撻訂王柏瓏再撻13伙九龍灣皓日連錄4宗撻訂　涉樓價逾3100萬　眾買家輸逾310萬訂金柏蔚山四房6年後撻訂、一手買家輸四球　今2821萬重沽賣平逾千萬撻訂隨時破千　經絡曹德明：發展商用私家偵探追差價｜財策相對論
新盤市況
香港樓市
新盤撻訂
豪宅市場
豪宅
獨立屋