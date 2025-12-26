屯門豫豐花園因符合一事　外區客「由大換細」420萬購入兩房戶

樓市氣氛漸趨活躍，有退休人士趁機換樓為未來作打算。屯門豫豐花園一伙兩房單位，最新獲一名外區換樓客垂青，並以420萬元購入，呎價9,333元。據悉，該買家認為屋苑適合退休生活，故入手單位供退休自住之用。而上手持貨十年，單位僅升值22萬元。



祥益地產高級分行經理古文彬表示，涉及單位為豫豐花園12座低層G室，實用面積450平方呎，採兩房兩廳間隔。據了解，買家為外區換樓客，原居住大呎數單位。因有感退休生活後，毋需居住大單位，故該買家決定「由大換細」。

涉及單位為豫豐花園12座低層G室，實用面積450平方呎，採兩房兩廳間隔。（資料圖片）

家人住同屋苑便照應 退休買家420萬一炮過購入

買家睇樓後，鍾情上述屋苑的環境及物業管理質素，認為適合退休生活，加上有家人住同一屋苑，方便日後照應，遂便決定「一炮過」以420萬購入上址作自住之用，呎價9,333元，屬市價成交。

上手持貨十年 帳賺約22萬

翻查資料，原業主於2015年以約398萬購入單位，持貨十年帳賺約22萬元，期內單位升值約5.6%。