CCL按周跌1%、企穩143點水平　2025年全年樓價暫升4.3%

中原城市領先指數CCL最新報143.56點，按周跌1.00%，是11月底大埔火災後首周市況。新盤延後推售，二手成交減慢，CCL連升2周後回軟，但企穩143點水平，指數仍為2024年6月初後80周次高。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，隨著樓價上升，業主反價，買家需時適應，加上聖誕將至，二手市況開始步入拉鋸局面，CCL已連續5周在143到145點窄幅爭持。樓市氣氛維持向好，短期樓價上升方向未變。2026年首季目標147點(即2024年撤辣後的高位)，CCL現時距離3.44點或2.40%。

較歷史高位累跌24.97%

2025年5月拆息回落，樓價見底回升，CCL較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升6.21%，2025年樓價暫時累升4.30%。指數較2025年3月財案前134.89點低位升6.43%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升5.67%，較2021年8月191.34點歷史高位跌24.97%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報144.80點，按周跌0.99%。CCL(中小型單位)報143.54點，按周跌0.99%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊結束2周連升，指數同樣仍為2024年6月初後80周第3高。CCL(大型單位)報143.70點，按周跌1.07%，終止3周連升，指數仍為2024年8月初後72周第4高。

四區樓價三跌一升

四區樓價三跌一升。港島CCL_Mass報139.40點，按周跌3.65%，跌幅是2025年3月初(41周)以來最大，指數前兩周累升逾5%後今周回落。九龍CCL_Mass報143.64點，按周跌0.35%，指數仍為2024年5月底後82周第3高。新界西CCL_Mass報133.10點，按周跌0.34%，結束2周連升，指數仍為2024年6月底後78周第3高。新界東CCL_Mass報159.20點，按周升0.48%，連升6周共3.78%，指數創2024年4月底後86周新高。

年內八大樓價指數齊升

以公布日期計，2025年全年八大樓價指數齊升，CCL暫時累升4.30%，CCL Mass升4.83%，CCL(中小型單位)升4.77%，CCL(大型單位)升2.02%，港島升0.60%，九龍升7.35%，新界東升7.29%，新界西升3.69%。